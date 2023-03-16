16 марта 2023

Полянский усомнился в подлинности видео падения беспилотника США MQ-9 над Черным морем

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
В РФ усомнились в подлинности версии США о падении дрона в Черное море Фото:

Кадры падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море, смоделированные в США при помощи компьютерных технологий вызывают определенные сомнения. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мне одному кажется странным, что мы видим желтые полосы на пропеллере дрона в начале выпущенных кадров и их отсутствие после возобновления видео? Это действительно кадры с того самого дрона?» — написал Дмитрий Полянский в Twitter.

Ранее URA.RU рассказало, что американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. Источник, близкий к министерству обороны РФ сообщил, что остатки беспилотника были обнаружены на дне Черного моря, недалеко от газопровода «Южный поток». Позже, в США показали кадры падения летательного аппарата, смоделированные на компьютере. Власти Соединенных Штатов не хотят обострения отношений с Россией из-за данного инцидента.

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Кадры падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море, смоделированные в США при помощи компьютерных технологий вызывают определенные сомнения. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мне одному кажется странным, что мы видим желтые полосы на пропеллере дрона в начале выпущенных кадров и их отсутствие после возобновления видео? Это действительно кадры с того самого дрона?» — написал Дмитрий Полянский в Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. Источник, близкий к министерству обороны РФ сообщил, что остатки беспилотника были обнаружены на дне Черного моря, недалеко от газопровода «Южный поток». Позже, в США показали кадры падения летательного аппарата, смоделированные на компьютере. Власти Соединенных Штатов не хотят обострения отношений с Россией из-за данного инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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