Полянский усомнился в подлинности видео падения беспилотника США MQ-9 над Черным морем

Кадры падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море, смоделированные в США при помощи компьютерных технологий вызывают определенные сомнения. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мне одному кажется странным, что мы видим желтые полосы на пропеллере дрона в начале выпущенных кадров и их отсутствие после возобновления видео? Это действительно кадры с того самого дрона?» — написал Дмитрий Полянский в Twitter.
Ранее URA.RU рассказало, что американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. Источник, близкий к министерству обороны РФ сообщил, что остатки беспилотника были обнаружены на дне Черного моря, недалеко от газопровода «Южный поток». Позже, в США показали кадры падения летательного аппарата, смоделированные на компьютере. Власти Соединенных Штатов не хотят обострения отношений с Россией из-за данного инцидента.
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