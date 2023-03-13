Фитнес-тренер рассказал, как начать утро для продуктивного дня

Фитнес-тренер Тимонов: чтобы хорошо чувствовать себя утром, нужно отказаться от пяти привычек

13 марта 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Для лучшей концентрации Станислав Тимонов рекомендует употреблять белковую пищу Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы хорошо себя чувствовать утром, стоит отказаться от привычек, нарушающих метаболизм. В частности, на продуктивности в течение дня может сказаться пропуск завтрака или отсутствие белка в утреннем приеме пищи. Об этом рассказал фитнес-тренер Станислав Тимонов. «Пропуск завтрака и завтрак без белка являются главными привычками, нарушающими метаболизм и циркадные ритмы. Даже если вы не большой любитель много есть после пробуждения, не нужно полностью лишать себя завтрака. Съешьте что-нибудь легкое, но при этом питательное», — передает слова Тимонова «Ридус». Также тренер уточнил, что отказ от белковых продуктов по утрам может привести к перепадам настроения и проблемам с концентрацией. Привычка не пить воду может оказаться пагубной по причине отсутствия жидкости в организме. «Пейте обычную чистую воду сразу же после пробуждения и включайте в свой завтрак какой-нибудь напиток — кофе, чай или свежевыжатый сок», — добавил Тимонов. Еще одним нежелательным действием может быть резкий подъем с кровати. «Даже если вы немного проспали, не нужно тут же соскакивать с кровати, <…> резкий подъем может привести к головокружению, судорогам и мышечной боли», — объяснил эксперт. Пятой пагубной привычкой является проверка сообщений с самого утра. Такое действие негативно сказывается на настроении и общем самочувствии. «Попробуйте встретить утро без новостей, рабочих писем и бесконечных сообщений, и вы заметите, что в течение дня испытываете намного меньше неприятных эмоций», — заключил тренер. Ранее диетолог Наталия Гридина назвала самые вредные продукты для ужина. В список вошли маринады, фастфуд и жареное масло. Терапевт Валерия Румянцева рассказала о связи чрезмерного употребления кофе и деменции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы хорошо себя чувствовать утром, стоит отказаться от привычек, нарушающих метаболизм. В частности, на продуктивности в течение дня может сказаться пропуск завтрака или отсутствие белка в утреннем приеме пищи. Об этом рассказал фитнес-тренер Станислав Тимонов. «Пропуск завтрака и завтрак без белка являются главными привычками, нарушающими метаболизм и циркадные ритмы. Даже если вы не большой любитель много есть после пробуждения, не нужно полностью лишать себя завтрака. Съешьте что-нибудь легкое, но при этом питательное», — передает слова Тимонова «Ридус». Также тренер уточнил, что отказ от белковых продуктов по утрам может привести к перепадам настроения и проблемам с концентрацией. Привычка не пить воду может оказаться пагубной по причине отсутствия жидкости в организме. «Пейте обычную чистую воду сразу же после пробуждения и включайте в свой завтрак какой-нибудь напиток — кофе, чай или свежевыжатый сок», — добавил Тимонов. Еще одним нежелательным действием может быть резкий подъем с кровати. «Даже если вы немного проспали, не нужно тут же соскакивать с кровати, <…> резкий подъем может привести к головокружению, судорогам и мышечной боли», — объяснил эксперт. Пятой пагубной привычкой является проверка сообщений с самого утра. Такое действие негативно сказывается на настроении и общем самочувствии. «Попробуйте встретить утро без новостей, рабочих писем и бесконечных сообщений, и вы заметите, что в течение дня испытываете намного меньше неприятных эмоций», — заключил тренер. Ранее диетолог Наталия Гридина назвала самые вредные продукты для ужина. В список вошли маринады, фастфуд и жареное масло. Терапевт Валерия Румянцева рассказала о связи чрезмерного употребления кофе и деменции.