Срочная новость
Московский суд признал Илью Варламова* (признан в России иноагентом) виновным в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Блогер заочно приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 99 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!