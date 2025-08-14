Минобороны РФ: силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российские регионы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение трех часов силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Там добавили, что восемь воздушных целей были сбиты над территорией Белгородской области, еще два беспилотника уничтожены при подлете к Краснодарскому краю.
