Московский суд вынес заочный приговор блогеру Варламову*

В Москве суд заочно приговорил блогера, признанного иноагентом, Илью Варламова* (признан в России иноагентом) к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу более 99,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Илью Варламова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере более 99,5 млн рублей. Он также лишен права в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете», — указано в telegram-канале надзорного ведомства «Прокуратура Москвы».
По данным прокуратуры, блогер, находясь за границей, распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Кроме того, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения требований законодательства об иноагентах, но продолжал публиковать материалы без соответствующей маркировки.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки. Поводом стали фразы из ролика на YouTube, посвященные событиям в Харькове и Кривом Роге. Варламов с 2022 года живет за пределами России, приговор в законную силу не вступил.
*Признан иностранным агентом на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.