Трамп заявил о желании США участвовать в гарантиях безопасности Киева

Президент США Дональд Трамп выразил готовность участвовать в гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
«Что касается гарантий безопасности, то я могу сказать, что вчера президент США действительно заявил, что США будут участвовать», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе. По ее словам, глава Белого дома информировал европейских лидеров и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о позиции США во время онлайн-встречи, посвященной украинскому вопросу.
Подеста отметила, что детали участия США в гарантиях безопасности будут озвучены позднее администрацией Трампа. В то же время она подчеркнула, что европейская сторона настаивает на создании надежных и заслуживающих доверия механизмов, которые позволят Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Украине гарантий безопасности, в том числе с участием США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 13 августа организовал онлайн-встречу с участием европейских лидеров, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Позже к обсуждению присоединился Дональд Трамп. В ходе переговоров стороны попытались согласовать единую позицию Запада в преддверии встречи президентов России и США.
