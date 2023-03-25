Пригожин сообщил о помиловании пяти тысяч заключенных из числа ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
По истечении контракта с ЧВК «Вагнер» было помиловано более пяти тысяч заключенных, сказал Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч заключенных после окончания контракта. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК.

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышло на свободу по помилованию больше пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%», — заявил Евгений Пригожин. Сообщение передает его пресс-служба в telegram-канале. Основатель «Вагнера» подчеркнул, что бывшие заключенные возвращаются с фронта и начинают жить по-новому.

Ранее Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, которые подписали контракт с «Вагнер» на полгода. По его словам, были и те, кому до конца тюремного срока оставалось несколько дней, но они все равно отправились в зону СВО, пишет «Ридус». Также основатель «Вагнера» заявлял, что после истечения действия контракта с ЧВК обратно в колонии возвращаются 0,38% заключенных.

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч заключенных после окончания контракта. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК. «В настоящий момент закончило контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышло на свободу по помилованию больше пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%», — заявил Евгений Пригожин. Сообщение передает его пресс-служба в telegram-канале. Основатель «Вагнера» подчеркнул, что бывшие заключенные возвращаются с фронта и начинают жить по-новому. Ранее Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, которые подписали контракт с «Вагнер» на полгода. По его словам, были и те, кому до конца тюремного срока оставалось несколько дней, но они все равно отправились в зону СВО, пишет «Ридус». Также основатель «Вагнера» заявлял, что после истечения действия контракта с ЧВК обратно в колонии возвращаются 0,38% заключенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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