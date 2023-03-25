Пригожин сообщил о помиловании пяти тысяч заключенных из числа ЧВК «Вагнер»

25 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

По истечении контракта с ЧВК «Вагнер» было помиловано более пяти тысяч заключенных, сказал Евгений Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч заключенных после окончания контракта. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК. «В настоящий момент закончило контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышло на свободу по помилованию больше пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%», — заявил Евгений Пригожин. Сообщение передает его пресс-служба в telegram-канале . Основатель «Вагнера» подчеркнул, что бывшие заключенные возвращаются с фронта и начинают жить по-новому. Ранее Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, которые подписали контракт с «Вагнер» на полгода. По его словам, были и те, кому до конца тюремного срока оставалось несколько дней, но они все равно отправились в зону СВО, пишет «Ридус». Также основатель «Вагнера» заявлял, что после истечения действия контракта с ЧВК обратно в колонии возвращаются 0,38% заключенных.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч заключенных после окончания контракта. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК. «В настоящий момент закончило контракт с ЧВК „Вагнер“ и вышло на свободу по помилованию больше пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%», — заявил Евгений Пригожин. Сообщение передает его пресс-служба в telegram-канале. Основатель «Вагнера» подчеркнул, что бывшие заключенные возвращаются с фронта и начинают жить по-новому. Ранее Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, которые подписали контракт с «Вагнер» на полгода. По его словам, были и те, кому до конца тюремного срока оставалось несколько дней, но они все равно отправились в зону СВО, пишет «Ридус». Также основатель «Вагнера» заявлял, что после истечения действия контракта с ЧВК обратно в колонии возвращаются 0,38% заключенных.