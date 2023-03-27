27 марта 2023

Захарова поставила на место Запад, недовольный размещением ядерного оружия в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отреагировала на реакцию Запада после решения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение Запада насчет решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По ее словам, это мера безопасности в рамках Союзного государства.

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — считает Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что РФ не изменит свое решение. В Китае считают, что стороны конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения, там призвали решить вопрос дипломатическим путем.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение Запада насчет решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По ее словам, это мера безопасности в рамках Союзного государства. «Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — считает Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что РФ не изменит свое решение. В Китае считают, что стороны конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения, там призвали решить вопрос дипломатическим путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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