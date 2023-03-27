Захарова поставила на место Запад, недовольный размещением ядерного оружия в Беларуси

28 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отреагировала на реакцию Запада после решения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение Запада насчет решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По ее словам, это мера безопасности в рамках Союзного государства. «Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — считает Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что РФ не изменит свое решение. В Китае считают, что стороны конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения, там призвали решить вопрос дипломатическим путем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение Запада насчет решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По ее словам, это мера безопасности в рамках Союзного государства. «Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — считает Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что РФ не изменит свое решение. В Китае считают, что стороны конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения, там призвали решить вопрос дипломатическим путем.