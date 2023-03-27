Захарова поставила на место Запад, недовольный размещением ядерного оружия в Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение Запада насчет решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По ее словам, это мера безопасности в рамках Союзного государства.
«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — считает Захарова, ее слова приведены
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Позже в Пентагоне заявили, что США не видят причин для изменения готовности американских ядерных сил. В Кремле на такую реакцию Вашингтона ответили, что РФ не изменит свое решение. В Китае считают, что стороны конфликта не должны разрешать свои споры при помощи ядерного вооружения, там призвали решить вопрос дипломатическим путем.
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