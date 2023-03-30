Блинкен призвал оставшихся в России американцев немедленно покинуть страну

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен также отметил, что Госдеп США находится в прямом контакте с властями РФ Фото:

Госсекретарь США Блинкен призвал оставшихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну. Заявление было сделано на фоне ареста журналиста газеты The Wall Street Journal.

«Граждане США, проживающие в России или посещающие ее, должны немедленно покинуть [страну]», — говорится в заявлении Блинкена. Документ опубликован на сайте Госдепа.

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Госсекретарь США Блинкен призвал оставшихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну. Заявление было сделано на фоне ареста журналиста газеты The Wall Street Journal. «Граждане США, проживающие в России или посещающие ее, должны немедленно покинуть [страну]», — говорится в заявлении Блинкена. Документ опубликован на сайте Госдепа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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