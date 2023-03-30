Блинкен призвал оставшихся в России американцев немедленно покинуть страну

Блинкен также отметил, что Госдеп США находится в прямом контакте с властями РФ
Госсекретарь США Блинкен призвал оставшихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну. Заявление было сделано на фоне ареста журналиста газеты The Wall Street Journal.
«Граждане США, проживающие в России или посещающие ее, должны немедленно покинуть [страну]», — говорится в заявлении Блинкена. Документ
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