Блинкен призвал оставшихся в России американцев немедленно покинуть страну 30 марта 2023 в 21:17 Размер текста - 17 + Блинкен также отметил, что Госдеп США находится в прямом контакте с властями РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Блинкен призвал оставшихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну. Заявление было сделано на фоне ареста журналиста газеты The Wall Street Journal. «Граждане США, проживающие в России или посещающие ее, должны немедленно покинуть [страну]», — говорится в заявлении Блинкена. Документ опубликован на сайте Госдепа. Госсекретарь США Блинкен призвал оставшихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну. Заявление было сделано на фоне ареста журналиста газеты The Wall Street Journal. «Граждане США, проживающие в России или посещающие ее, должны немедленно покинуть [страну]», — говорится в заявлении Блинкена. Документ опубликован на сайте Госдепа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям