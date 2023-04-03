03 апреля 2023

Захарова озвучила условие при котором Россия согласится разблокировать немецкие счета

Захарова: Россия готова разблокировать счета Института Гете при условии разморозки активов РДНК
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова сообщила, что счета Института Гете заблокированы в ответ на заморозку активов РДНК Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова разблокировать банковские счета Института имени Гете. Для этого немецкая сторона должна разморозить счета Российского дома науки и искусства (РДНК) в Берлине.

«Это (заморозка счетов — прим. ред.) является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК», — сказала Мария Захарова.

О блокировке счетов центра Гете в России в конце марта сообщил представитель МИД Германии Андреа Зассе. Причину заморозки он назвать не смог, сообщало РИА ФАН. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины.Мария Захарова ранее заявляла, что Запад ведет агрессивную политику против России, хотя государство пытается сохранить хорошие отношения.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова разблокировать банковские счета Института имени Гете. Для этого немецкая сторона должна разморозить счета Российского дома науки и искусства (РДНК) в Берлине. «Это (заморозка счетов — прим. ред.) является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК», — сказала Мария Захарова. О блокировке счетов центра Гете в России в конце марта сообщил представитель МИД Германии Андреа Зассе. Причину заморозки он назвать не смог, сообщало РИА ФАН. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины.Мария Захарова ранее заявляла, что Запад ведет агрессивную политику против России, хотя государство пытается сохранить хорошие отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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