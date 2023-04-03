Захарова озвучила условие при котором Россия согласится разблокировать немецкие счета

Захарова: Россия готова разблокировать счета Института Гете при условии разморозки активов РДНК

04 апреля 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что счета Института Гете заблокированы в ответ на заморозку активов РДНК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова разблокировать банковские счета Института имени Гете. Для этого немецкая сторона должна разморозить счета Российского дома науки и искусства (РДНК) в Берлине. «Это (заморозка счетов — прим. ред.) является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК», — сказала Мария Захарова. О блокировке счетов центра Гете в России в конце марта сообщил представитель МИД Германии Андреа Зассе. Причину заморозки он назвать не смог, сообщало РИА ФАН. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины.Мария Захарова ранее заявляла, что Запад ведет агрессивную политику против России, хотя государство пытается сохранить хорошие отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова разблокировать банковские счета Института имени Гете. Для этого немецкая сторона должна разморозить счета Российского дома науки и искусства (РДНК) в Берлине. «Это (заморозка счетов — прим. ред.) является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК», — сказала Мария Захарова. О блокировке счетов центра Гете в России в конце марта сообщил представитель МИД Германии Андреа Зассе. Причину заморозки он назвать не смог, сообщало РИА ФАН. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины.Мария Захарова ранее заявляла, что Запад ведет агрессивную политику против России, хотя государство пытается сохранить хорошие отношения.