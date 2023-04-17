Богомаз: боец ВСУ подорвался при попытке пересечь госграницу в Брянской области

Нарушитель государственной границы подорвался на заминированной защитной линии, созданной ВС РФ для предотвращения проникновения в Россию. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка совершить попытку захвата государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая была создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения распространения на территории России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал Александр Богомаз в своем
Ранее, 6 апреля, Богомаз говорил о попытке 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ. Он уточнил, что ВС РФ и пограничные войска нанесли противнику огневое поражение.
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