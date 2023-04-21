Политолог указал на блеф в словах Столтенберга по поводу Украины и НАТО

Политолог Михайлов: НАТО обостряет конфликт России и Запада заявлениями об Украине в альянсе

21 апреля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Столтенберг проверял реакцию России на слова о НАТО и Украины, предположил Евгений Михайлов. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс являются проверкой реакции России. С таким мнением выступил политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. «Европа прекрасно понимает, что в случае принятия ускоренного решения принятия Украины в блок НАТО, то это будет прямой военный конфликт России и НАТО, который может дойти до применения всех видов вооружения которые имеются у России», — заявил Евгений Михайлов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобные заявления обостряют ситуацию между Россией и Западом. Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. Он отметил, что остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем, приводит RT.

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс являются проверкой реакции России. С таким мнением выступил политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. «Европа прекрасно понимает, что в случае принятия ускоренного решения принятия Украины в блок НАТО, то это будет прямой военный конфликт России и НАТО, который может дойти до применения всех видов вооружения которые имеются у России», — заявил Евгений Михайлов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобные заявления обостряют ситуацию между Россией и Западом. Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. Он отметил, что остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем, приводит RT.