Политолог указал на блеф в словах Столтенберга по поводу Украины и НАТО

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс являются проверкой реакции России. С таким мнением выступил политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
«Европа прекрасно понимает, что в случае принятия ускоренного решения принятия Украины в блок НАТО, то это будет прямой военный конфликт России и НАТО, который может дойти до применения всех видов вооружения которые имеются у России», — заявил Евгений Михайлов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобные заявления обостряют ситуацию между Россией и Западом.
Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. Он отметил, что остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем, приводит RT.
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