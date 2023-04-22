Захарова оценила просьбу увеличить помощь Киеву в 10 раз

23 апреля 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Мария Захарова (на фото) прокомментировала просьбу Мельника о помощи ВСУ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника о просьбе увеличить помощь Киеву в 10 раз, добавив «и снять исподнее». Об этом Захарова написала в своем официальном telegram-канале. Мельник попросил страны Евросоюза и США о десятикратном увеличении военной помощи, чтобы «пересечь все красные линии». Мария Захарова в своем официальном telegram-канале добавила: «и снять исподнее». Ранее Мельник попросил стран партнеров Киева выделить 1% ВВП на поставки вооружений для Вооруженных сил Украины. Такое заявление замглавы украинского МИД сделал, поблагодарив страны Запада за помощь, но упомянул, что этого недостаточно, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации заняли сторону Киеву, поставляя Украине боеприпасы и технику, а также вводя санкции против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника о просьбе увеличить помощь Киеву в 10 раз, добавив «и снять исподнее». Об этом Захарова написала в своем официальном telegram-канале. Мельник попросил страны Евросоюза и США о десятикратном увеличении военной помощи, чтобы «пересечь все красные линии». Мария Захарова в своем официальном telegram-канале добавила: «и снять исподнее». Ранее Мельник попросил стран партнеров Киева выделить 1% ВВП на поставки вооружений для Вооруженных сил Украины. Такое заявление замглавы украинского МИД сделал, поблагодарив страны Запада за помощь, но упомянул, что этого недостаточно, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации заняли сторону Киеву, поставляя Украине боеприпасы и технику, а также вводя санкции против России.