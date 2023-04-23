23 апреля 2023

«Ведомости»: IT-компании РФ нарастили выручку из-за ухода конкурентов

© Служба новостей «URA.RU»
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У некоторых компаний выручка увеличилась в четыре раза Фото:

Выручка российских IT-компании в 2022 году выросла после ухода конкурентов — зарубежных фирм. Увеличение связано с ростом объема продаж, сообщил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Наблюдался реально большой рост выручки практически у всех IT-компаний по базовым решениям. Уход зарубежных фирм с рынка сработал как спусковой крючок — те, кто приглядывался к отечественным решениям, тестировали их у себя, на фоне событий 2022 года вдруг решили их приобрести», — передают слова Смирнова «Ведомости».

Смирнов прогнозирует дальнейший рост выручки. Об увеличении сообщили и другие российские компании, в частности, «Астра» и «Новые облачные технологии». Фирмы также увеличили штат.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили рекордную прибыль на фоне санкций. Она составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

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Выручка российских IT-компании в 2022 году выросла после ухода конкурентов — зарубежных фирм. Увеличение связано с ростом объема продаж, сообщил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Наблюдался реально большой рост выручки практически у всех IT-компаний по базовым решениям. Уход зарубежных фирм с рынка сработал как спусковой крючок — те, кто приглядывался к отечественным решениям, тестировали их у себя, на фоне событий 2022 года вдруг решили их приобрести», — передают слова Смирнова «Ведомости». Смирнов прогнозирует дальнейший рост выручки. Об увеличении сообщили и другие российские компании, в частности, «Астра» и «Новые облачные технологии». Фирмы также увеличили штат. Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили рекордную прибыль на фоне санкций. Она составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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