В Кировской области произошел выброс хлора

27 апреля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Спасатели в Кировской области проводят работы в связи с выбросом хлора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Ситуация произошла в городе Кирово-Чепецке. «Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал Александр Соколов со ссылкой на информацию, полученную от главы города, в котором произошел выброс и руководителя ГУ МЧС региона. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Ранее в Якутии произошел выброс газа. В результате выброса пострадало девять человек, передает RT.

В Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Ситуация произошла в городе Кирово-Чепецке. «Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал Александр Соколов со ссылкой на информацию, полученную от главы города, в котором произошел выброс и руководителя ГУ МЧС региона. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Ранее в Якутии произошел выброс газа. В результате выброса пострадало девять человек, передает RT.