В Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Ситуация произошла в городе Кирово-Чепецке.
«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал Александр Соколов со ссылкой на информацию, полученную от главы города, в котором произошел выброс и руководителя ГУ МЧС региона. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Якутии произошел выброс газа. В результате выброса пострадало девять человек, передает RT.
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