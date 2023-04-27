В Кировской области произошел выброс хлора

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Спасатели в Кировской области проводят работы в связи с выбросом хлора Фото:

В Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Ситуация произошла в городе Кирово-Чепецке.

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал Александр Соколов со ссылкой на информацию, полученную от главы города, в котором произошел выброс и руководителя ГУ МЧС региона. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Якутии произошел выброс газа. В результате выброса пострадало девять человек, передает RT.

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В Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Ситуация произошла в городе Кирово-Чепецке. «Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал Александр Соколов со ссылкой на информацию, полученную от главы города, в котором произошел выброс и руководителя ГУ МЧС региона. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Ранее в Якутии произошел выброс газа. В результате выброса пострадало девять человек, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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