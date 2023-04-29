Asia Times: посты Зеленского и Байдена окажутся под угрозой после освобождения Бахмута

29 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и Джо Байден близки к уходу со своих политических должностей, пишет Asia Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Бахмута (Артемовска) российской армией может повлиять на нахождение президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на своих постах. Об этом пишет издание Asia Times. «Нет сомнений, что Бахмут скоро отойдет русским, после этого Россия предложит переговоры с США. Данный факт может лишить Зеленского и Байдена их постов», — говорится в материале . Там добавили, что Джо Байден не заинтересован ни в каких заметных изменениях на фронте до тех пор, пока он не будет переизбран. Однако потеря украинской армией Бахмута и целый ряд неудачно принятых решений американского президента неизбежно приведут к смене главы Белого дома. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что сокрытие истинных потерь украинской армии в будущем заставит Зеленского подать в отставку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что около 70% процентов рядовых американских граждан желают отставки Байдена , передает Pravda.Ru.

Освобождение Бахмута (Артемовска) российской армией может повлиять на нахождение президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на своих постах. Об этом пишет издание Asia Times. «Нет сомнений, что Бахмут скоро отойдет русским, после этого Россия предложит переговоры с США. Данный факт может лишить Зеленского и Байдена их постов», — говорится в материале. Там добавили, что Джо Байден не заинтересован ни в каких заметных изменениях на фронте до тех пор, пока он не будет переизбран. Однако потеря украинской армией Бахмута и целый ряд неудачно принятых решений американского президента неизбежно приведут к смене главы Белого дома. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что сокрытие истинных потерь украинской армии в будущем заставит Зеленского подать в отставку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что около 70% процентов рядовых американских граждан желают отставки Байдена, передает Pravda.Ru.