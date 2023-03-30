Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается удержать Бахмут (Артемовск), что говорит о серьезном стратегическом значении города. Тем самым он неосознанно раскрыл ложь представителей Пентагона, которые заявляли об обратном. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
«Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — обратил внимание американский правозащитник Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Бахмут имеет только символическое значение. В свою очередь главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обращал внимание, что удержание этого города является ключевым в обороне всего фронта. ВСУ также могут воспользоваться своими позициями в районе Бахмут для контрнаступления, пишут «Дни.ру». По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бои за Бахмут практически уничтожили украинскую армию, передает «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается удержать Бахмут (Артемовск), что говорит о серьезном стратегическом значении города. Тем самым он неосознанно раскрыл ложь представителей Пентагона, которые заявляли об обратном. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — обратил внимание американский правозащитник Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Бахмут имеет только символическое значение. В свою очередь главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обращал внимание, что удержание этого города является ключевым в обороне всего фронта. ВСУ также могут воспользоваться своими позициями в районе Бахмут для контрнаступления, пишут «Дни.ру». По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бои за Бахмут практически уничтожили украинскую армию, передает «Национальная служба новостей».