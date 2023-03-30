Американский политик: Зеленский раскрыл ложь Пентагона о Бахмуте

Американский политик Барака: Пентагон врал, говоря о нулевом стратегическом значении Бахмута для Украины

30 марта 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Влажимир Зеленский показывает, что Бахмут важен для Украины, подчеркивает Аджаму Барака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается удержать Бахмут (Артемовск), что говорит о серьезном стратегическом значении города. Тем самым он неосознанно раскрыл ложь представителей Пентагона, которые заявляли об обратном. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — обратил внимание американский правозащитник Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Бахмут имеет только символическое значение. В свою очередь главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обращал внимание, что удержание этого города является ключевым в обороне всего фронта. ВСУ также могут воспользоваться своими позициями в районе Бахмут для контрнаступления, пишут «Дни.ру». По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бои за Бахмут практически уничтожили украинскую армию, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается удержать Бахмут (Артемовск), что говорит о серьезном стратегическом значении города. Тем самым он неосознанно раскрыл ложь представителей Пентагона, которые заявляли об обратном. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его», — обратил внимание американский правозащитник Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Бахмут имеет только символическое значение. В свою очередь главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обращал внимание, что удержание этого города является ключевым в обороне всего фронта. ВСУ также могут воспользоваться своими позициями в районе Бахмут для контрнаступления, пишут «Дни.ру». По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бои за Бахмут практически уничтожили украинскую армию, передает «Национальная служба новостей».