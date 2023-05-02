В Кремле отреагировали на угрозы диверсий Украины 9 мая

Российские службы делают все возможное для обеспечения безопасности в стране. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявления украинских властей о диверсиях в преддверии Дня Победы.
«Мы, разумеется, готовы отдавать себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких [диверсионных] атак, готов и дальше проводить свою линию. <…> Все наши спецслужбы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он напомнил, что РФ продолжает проводить спецоперацию на территории Украины с целью обеспечения безопасности России.
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