Daily Mail: солдаты теряли сознание в ожидании Карла III

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Вооруженные силы Великобритании. stock, караул, коронация, почетный, карл
После потери сознания военным понадобилась помощь медиков Фото:

Во время коронации Карла III в Великобритании несколько членов почетного караула потеряли сознание. Нескольким военным после этого понадобилась медицинская помощь, сообщает британская газета Daily Mail.

«Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, ожидая участия в обратном шествии обратно в Букингемский дворец на коронацию короля Чарльза. Также во время процессии одна из лошадей сбила женщину-полицейского и она хромая ушла с места происшествия», — сообщается в материале Daily Mail.

Ранее URA.RU сообщало, что принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация прошла в Великобритании впервые за почти 70 лет.

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Во время коронации Карла III в Великобритании несколько членов почетного караула потеряли сознание. Нескольким военным после этого понадобилась медицинская помощь, сообщает британская газета Daily Mail. «Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, ожидая участия в обратном шествии обратно в Букингемский дворец на коронацию короля Чарльза. Также во время процессии одна из лошадей сбила женщину-полицейского и она хромая ушла с места происшествия», — сообщается в материале Daily Mail. Ранее URA.RU сообщало, что принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация прошла в Великобритании впервые за почти 70 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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