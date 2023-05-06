Daily Mail: солдаты теряли сознание в ожидании Карла III

Во время коронации Карла III в Великобритании несколько членов почетного караула потеряли сознание. Нескольким военным после этого понадобилась медицинская помощь, сообщает британская газета Daily Mail.
«Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, ожидая участия в обратном шествии обратно в Букингемский дворец на коронацию короля Чарльза. Также во время процессии одна из лошадей сбила женщину-полицейского и она хромая ушла с места происшествия», — сообщается в материале
Ранее URA.RU сообщало, что принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация прошла в Великобритании впервые за почти 70 лет.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!