Daily Mail: солдаты теряли сознание в ожидании Карла III

06 мая 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

После потери сознания военным понадобилась помощь медиков Фото: Министерство обороны Великобритании Во время коронации Карла III в Великобритании несколько членов почетного караула потеряли сознание. Нескольким военным после этого понадобилась медицинская помощь, сообщает британская газета Daily Mail. «Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, ожидая участия в обратном шествии обратно в Букингемский дворец на коронацию короля Чарльза. Также во время процессии одна из лошадей сбила женщину-полицейского и она хромая ушла с места происшествия», — сообщается в материале Daily Mail . Ранее URA.RU сообщало, что принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация прошла в Великобритании впервые за почти 70 лет.

Во время коронации Карла III в Великобритании несколько членов почетного караула потеряли сознание. Нескольким военным после этого понадобилась медицинская помощь, сообщает британская газета Daily Mail. «Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, ожидая участия в обратном шествии обратно в Букингемский дворец на коронацию короля Чарльза. Также во время процессии одна из лошадей сбила женщину-полицейского и она хромая ушла с места происшествия», — сообщается в материале Daily Mail. Ранее URA.RU сообщало, что принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация прошла в Великобритании впервые за почти 70 лет.