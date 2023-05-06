Пермяков при задержании убеждал полицию, что «ловил на пруду куропаток»

07 мая 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан в лесном массиве на выезде из деревни Козлово Семеновского городского округа Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Сотрудники полиции остановили подозреваемого в покушении на писателя, общественного деятеля, филолога Захара Прилепина Александра Пермякова в лесном массиве для выяснения личности. В ходе разговора Пермяков пояснил, что ловил в данной местности куропаток. Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин. Новость по теме Прилепина попытались взорвать украинские спецслужбы: главное к вечеру 6 мая «Данное лицо [Александр Пермяков] выходило из лесного массива. Наше служебное транспортное средство находилось <…> на выезде из деревни Козлово Семеновского городского округа. Данный человек был остановлен сотрудниками полиции, а именно мной и моими коллегами. Далее была установлена личность данного гражданина. Он вызвал у нас подозрение, так как говорил вещи, которые не являются действительностью. Он сказал, что в данной местности ловил куропаток. В данной местности озера не было, куропаток соответственно тоже нет», — рассказал Воеводин на видеозаписи, которое МВД опубликовало в своем telegram-канале. По словам другого сотрудника, принимавшего участие в опросе Пермякова, гражданин в добровольном порядке выложил кошелек из кармана, где у него обнаружено два паспорта. «Один паспорт украинский, другой российский. В ходе разговора он сознался все-таки [к причастности к взрыву]. К нему были применены спецсредства, ручные браслеты. После чего он был доставлен в отдел полиции», — рассказал другой сотрудник правоохранительных органов. 6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель Захар Прилепин. В настоящее время писатель находится в больнице. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков. Мужчина заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало его фото на своем официальном сайте. Сестра Пермякова сообщила, что брат ей рассказывал о предстоящей поездке в Нижний Новгород по работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники полиции остановили подозреваемого в покушении на писателя, общественного деятеля, филолога Захара Прилепина Александра Пермякова в лесном массиве для выяснения личности. В ходе разговора Пермяков пояснил, что ловил в данной местности куропаток. Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин. «Данное лицо [Александр Пермяков] выходило из лесного массива. Наше служебное транспортное средство находилось <…> на выезде из деревни Козлово Семеновского городского округа. Данный человек был остановлен сотрудниками полиции, а именно мной и моими коллегами. Далее была установлена личность данного гражданина. Он вызвал у нас подозрение, так как говорил вещи, которые не являются действительностью. Он сказал, что в данной местности ловил куропаток. В данной местности озера не было, куропаток соответственно тоже нет», — рассказал Воеводин на видеозаписи, которое МВД опубликовало в своем telegram-канале. По словам другого сотрудника, принимавшего участие в опросе Пермякова, гражданин в добровольном порядке выложил кошелек из кармана, где у него обнаружено два паспорта. «Один паспорт украинский, другой российский. В ходе разговора он сознался все-таки [к причастности к взрыву]. К нему были применены спецсредства, ручные браслеты. После чего он был доставлен в отдел полиции», — рассказал другой сотрудник правоохранительных органов. 6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель Захар Прилепин. В настоящее время писатель находится в больнице. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков. Мужчина заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало его фото на своем официальном сайте. Сестра Пермякова сообщила, что брат ей рассказывал о предстоящей поездке в Нижний Новгород по работе.