Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина рассказала о планах брата в Нижнем Новгороде

07 мая 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Покушение на писателя Захара Прилепина организовано в Нижегородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков говорил, что собирается в Нижний Новгород по работе. Об этом рассказала сестра Пермякова. «Александр [Пермяков] говорил, что собирается поехать в Нижний Новгород по работе», — пишет РЕН ТВ со слов родственницы Пермякова. Сестра Пермякова уточнила, что ее брат работал на стройке в Москве и жил в столичном хостеле. 6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель, общественный деятель, филолог Захар Прилепин, передает «Царьград». В результате происшествия, Прилепин выжил, но получил травму. Его водитель погиб на месте. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков, сообщает «Национальная служба новостей». Он уже дал признательные показания и заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало на своем официальном сайте фото Пермякова.

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков говорил, что собирается в Нижний Новгород по работе. Об этом рассказала сестра Пермякова. «Александр [Пермяков] говорил, что собирается поехать в Нижний Новгород по работе», — пишет РЕН ТВ со слов родственницы Пермякова. Сестра Пермякова уточнила, что ее брат работал на стройке в Москве и жил в столичном хостеле. 6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель, общественный деятель, филолог Захар Прилепин, передает «Царьград». В результате происшествия, Прилепин выжил, но получил травму. Его водитель погиб на месте. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков, сообщает «Национальная служба новостей». Он уже дал признательные показания и заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало на своем официальном сайте фото Пермякова.