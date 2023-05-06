06 мая 2023

Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина рассказала о планах брата в Нижнем Новгороде

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Покушение на писателя Захара Прилепина организовано в Нижегородской области Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков говорил, что собирается в Нижний Новгород по работе. Об этом рассказала сестра Пермякова.

«Александр [Пермяков] говорил, что собирается поехать в Нижний Новгород по работе», — пишет РЕН ТВ со слов родственницы Пермякова. Сестра Пермякова уточнила, что ее брат работал на стройке в Москве и жил в столичном хостеле.

6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель, общественный деятель, филолог Захар Прилепин, передает «Царьград». В результате происшествия, Прилепин выжил, но получил травму. Его водитель погиб на месте. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков, сообщает «Национальная служба новостей». Он уже дал признательные показания и заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало на своем официальном сайте фото Пермякова.

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Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков говорил, что собирается в Нижний Новгород по работе. Об этом рассказала сестра Пермякова. «Александр [Пермяков] говорил, что собирается поехать в Нижний Новгород по работе», — пишет РЕН ТВ со слов родственницы Пермякова. Сестра Пермякова уточнила, что ее брат работал на стройке в Москве и жил в столичном хостеле. 6 мая в Нижегородской области была взорвана машина в которой находился писатель, общественный деятель, филолог Захар Прилепин, передает «Царьград». В результате происшествия, Прилепин выжил, но получил травму. Его водитель погиб на месте. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и квалифицировали преступление как теракт. Позже был задержан подозреваемый, причастный к взрыву, им оказался 29-летний Александр Пермяков, сообщает «Национальная служба новостей». Он уже дал признательные показания и заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. МВД РФ опубликовало на своем официальном сайте фото Пермякова.
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