Участник торжественного марша сделал предложение своей невесте на параде Победы

Военнослужащий сделал предложение руки и сердца в День Победы
Участник парада в честь Дня Победы на Красной площади сделал предложение своей невесте. Девушка согласилась.
«Под звуки военного марша оркестра Парада Победы военнослужащий встал на колено перед своей невестой и под всеобщие аплодисменты предложил ей руку и сердце», — передает telegram-канал Readovka. Уточняется, что предложение военнослужащий сделал после участия в параде на Красной площади.
Девушка приняла предложение. Пара встречалась пять лет.
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