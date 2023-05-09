Участник торжественного марша сделал предложение своей невесте на параде Победы

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Военнослужащий сделал предложение руки и сердца в День Победы Фото:

Участник парада в честь Дня Победы на Красной площади сделал предложение своей невесте. Девушка согласилась.

«Под звуки военного марша оркестра Парада Победы военнослужащий встал на колено перед своей невестой и под всеобщие аплодисменты предложил ей руку и сердце», — передает telegram-канал Readovka. Уточняется, что предложение военнослужащий сделал после участия в параде на Красной площади.

Девушка приняла предложение. Пара встречалась пять лет.

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Участник парада в честь Дня Победы на Красной площади сделал предложение своей невесте. Девушка согласилась. «Под звуки военного марша оркестра Парада Победы военнослужащий встал на колено перед своей невестой и под всеобщие аплодисменты предложил ей руку и сердце», — передает telegram-канал Readovka. Уточняется, что предложение военнослужащий сделал после участия в параде на Красной площади. Девушка приняла предложение. Пара встречалась пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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