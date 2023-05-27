Подполковник Шамсиев: ВС РФ заманили противника в «огневой мешок» в ходе спецоперации

27 мая 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Подполковник Шамсиев: против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок». Об этом рассказал подполковник Булат Шамсиев. «Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок», — сказал Шамсиев в видео, размещенном в telegram-канале Минобороны России. По его словам, ВС РФ удалось атаковать ВСУ, заставив их отойти на исходные позиции, из-за чего они потеряли в живой силе и технике. Перед батальоном подполковника Шамсиева была поставлена задача по борьбе с оборонительными рубежами, чтобы заявить о том, что врагу следует растянуть все основные силы на одно направление. Несмотря на то, что «противник был из элитных подразделений» и против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк специального назначения, российским войскам все же удалось освободить несколько населенных пунктов». При этом в МО не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь. Ранее британский военный стратег Глен Грант называл пять слабостей ВСУ, из-за которых Киев проиграет в спецоперации. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат.

Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок». Об этом рассказал подполковник Булат Шамсиев. «Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок», — сказал Шамсиев в видео, размещенном в telegram-канале Минобороны России. По его словам, ВС РФ удалось атаковать ВСУ, заставив их отойти на исходные позиции, из-за чего они потеряли в живой силе и технике. Перед батальоном подполковника Шамсиева была поставлена задача по борьбе с оборонительными рубежами, чтобы заявить о том, что врагу следует растянуть все основные силы на одно направление. Несмотря на то, что «противник был из элитных подразделений» и против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк специального назначения, российским войскам все же удалось освободить несколько населенных пунктов». При этом в МО не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь. Ранее британский военный стратег Глен Грант называл пять слабостей ВСУ, из-за которых Киев проиграет в спецоперации. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат.