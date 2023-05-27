27 мая 2023

Подполковник Шамсиев: ВС РФ заманили противника в «огневой мешок» в ходе спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, военные, кинолог, донбасс, мариуполь, сапер
Подполковник Шамсиев: против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок». Об этом рассказал подполковник Булат Шамсиев.

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок», — сказал Шамсиев в видео, размещенном в telegram-канале Минобороны России. По его словам, ВС РФ удалось атаковать ВСУ, заставив их отойти на исходные позиции, из-за чего они потеряли в живой силе и технике.

Перед батальоном подполковника Шамсиева была поставлена задача по борьбе с оборонительными рубежами, чтобы заявить о том, что врагу следует растянуть все основные силы на одно направление. Несмотря на то, что «противник был из элитных подразделений» и против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк специального назначения, российским войскам все же удалось освободить несколько населенных пунктов». При этом в МО не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Ранее британский военный стратег Глен Грант называл пять слабостей ВСУ, из-за которых Киев проиграет в спецоперации. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок». Об этом рассказал подполковник Булат Шамсиев. «Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок», — сказал Шамсиев в видео, размещенном в telegram-канале Минобороны России. По его словам, ВС РФ удалось атаковать ВСУ, заставив их отойти на исходные позиции, из-за чего они потеряли в живой силе и технике. Перед батальоном подполковника Шамсиева была поставлена задача по борьбе с оборонительными рубежами, чтобы заявить о том, что врагу следует растянуть все основные силы на одно направление. Несмотря на то, что «противник был из элитных подразделений» и против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк специального назначения, российским войскам все же удалось освободить несколько населенных пунктов». При этом в МО не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь. Ранее британский военный стратег Глен Грант называл пять слабостей ВСУ, из-за которых Киев проиграет в спецоперации. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...