В Мосгоризбиркоме предупредили о попытках дискредитации хода выборов в Москве

Мосгоризбирком предупредил о попытках дискредитации выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мосгоризбиркоме предупредили, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации хода избирательной компании. Также это может касаться и трактовки ее результатов», — цитируют РИА Новости слова Кирилловой.

По данным издания, мэр Москвы Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться. В московском отделении «Единой России», подчеркивает издание, говорили о том, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.

Ранее URA.RU писало, что выборы в Москве прошли без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.