В Мосгоризбиркоме предупредили о попытках дискредитации хода выборов в Москве

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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Мосгоризбирком предупредил о попытках дискредитации выборов Фото:

В Мосгоризбиркоме предупредили, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации хода избирательной компании. Также это может касаться и трактовки ее результатов», — цитируют РИА Новости слова Кирилловой.

По данным издания, мэр Москвы Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться. В московском отделении «Единой России», подчеркивает издание, говорили о том, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.

Ранее URA.RU писало, что выборы в Москве прошли без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.

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В Мосгоризбиркоме предупредили, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации хода избирательной компании. Также это может касаться и трактовки ее результатов», — цитируют РИА Новости слова Кирилловой. По данным издания, мэр Москвы Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться. В московском отделении «Единой России», подчеркивает издание, говорили о том, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии. Ранее URA.RU писало, что выборы в Москве прошли без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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