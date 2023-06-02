В Мосгоризбиркоме предупредили о попытках дискредитации хода выборов в Москве

В Мосгоризбиркоме предупредили, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации хода избирательной компании. Также это может касаться и трактовки ее результатов», — цитируют РИА Новости слова Кирилловой.
По данным издания, мэр Москвы Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться. В московском отделении «Единой России», подчеркивает издание, говорили о том, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
Ранее URA.RU писало, что выборы в Москве прошли без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.
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