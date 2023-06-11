Ученые SIPRI забили тревогу из-за увеличения арсеналов ядерного оружия у ряда стран

Ядерные державы ужесточают свою риторику, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне ухудшения обстановки на мировой арене ядерные державы чаще стали делать ставку на ядерные арсеналы, а количество подобного оружия значительно возрастает от года к году. Подобная тенденция позволяет заявить, что человечество вошло в один из самых опасных периодов своего развития. Об этом сообщили ученые из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«Большинство ядерных держав ужесточают свою риторику в отношении важности ядерных вооружений. А некоторые из них озвучивают явные или скрытые угрозы их потенциального использования», — отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Мэт Корда.

Он также выразил мнение, что усиливающаяся конкуренция серьезно увеличила риски применения ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны. «Мы входим в один из самых опасных периодов в истории человечества», — подчеркнул его коллега, директор аналитического центра Дэн Смит.

Ранее стало известно, что украинская разведка подготавливала теракт с применением «грязной бомбы» (контейнера со взрывчатыми веществами и радиоактивными изотопами), передает МК . Планы ГУР были разоблачены в ходе расследования попытки провести диверсию на аэродроме Северный (Ивановская область). Российским спецслужбам удалось задержать нескольких украинских пилотов и получить соответствующие показания.