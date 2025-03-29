29 марта 2025

Совершен прорыв в сборке легендарного российского самолета

Росавиация: на Кубани конструктор установил на Ан-2 двигатель от Ми-8
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На самолете Ан-2 появился двигатель от вертолета (архивное фото)
На самолете Ан-2 появился двигатель от вертолета (архивное фото) Фото:

Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило удешевить производство. Об этом сообщает Росавиация. 

«Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 –типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле», — приводит слова авиаконструктора telegram-канал «Представитель Росавиации»

Сообщает, что кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко и его команда уже более 10 лет работают над улучшением самолета Ан-2. Полгода назад Борисенко пришла идея использовать двигатель ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Новая модель ТР-301/117 готовится к первому полету через месяц-два. Сейчас идет сборка фюзеляжа и покраска, после чего будут облет, сертификация и получение сертификата летной годности, говорится в сообщении. 

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель. Ранее лайнер уже совершил тестовый вылет с российским двигателем ПД-8, а теперь предстоит испытание с полностью отечественными системами. В марте Superjet впервые поднялся в воздух с новым двигателем в Комсомольске-на-Амуре. Проект направлен на снижение зависимости российской авиации от зарубежных компонентов.

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Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило удешевить производство. Об этом сообщает Росавиация.  «Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 –типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле», — приводит слова авиаконструктора telegram-канал «Представитель Росавиации» Сообщает, что кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко и его команда уже более 10 лет работают над улучшением самолета Ан-2. Полгода назад Борисенко пришла идея использовать двигатель ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Новая модель ТР-301/117 готовится к первому полету через месяц-два. Сейчас идет сборка фюзеляжа и покраска, после чего будут облет, сертификация и получение сертификата летной годности, говорится в сообщении.  Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель. Ранее лайнер уже совершил тестовый вылет с российским двигателем ПД-8, а теперь предстоит испытание с полностью отечественными системами. В марте Superjet впервые поднялся в воздух с новым двигателем в Комсомольске-на-Амуре. Проект направлен на снижение зависимости российской авиации от зарубежных компонентов.
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