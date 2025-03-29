Иностранные наемники из Грузии и Польши, оказавшиеся на ранее подконтрольных ВСУ территориях Курской области, а именно мелких селах, издевались над мирными жителями, прибегая к изнасилованиям. Об этом заявил житель Гончаровки Суджанского района по имени Николай.
«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были... издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — рассказал Николай РИА Новости.
Ранее освобожденный из плена ВСУ российский солдат с позывным Пианист доложил, что украинские боевики заставляли пленников раздеваться до трусов. Затем беззащитных избивали и натравливали бойцовских собак на них.
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