Житель Суджи раскрыл, как наемники ВСУ издевались над россиянами

РИАН: западные наемники издевались над мирными россиянами в Судже
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Боевики ВСУ также пытают российских военнопленных, рассказывали ранее солдаты
Боевики ВСУ также пытают российских военнопленных, рассказывали ранее солдаты Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Иностранные наемники из Грузии и Польши, оказавшиеся на ранее подконтрольных ВСУ территориях Курской области, а именно мелких селах, издевались над мирными жителями, прибегая к изнасилованиям. Об этом заявил житель Гончаровки Суджанского района по имени Николай.

«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были... издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — рассказал Николай РИА Новости.

Ранее освобожденный из плена ВСУ российский солдат с позывным Пианист доложил, что украинские боевики заставляли пленников раздеваться до трусов. Затем беззащитных избивали и натравливали бойцовских собак на них.

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Иностранные наемники из Грузии и Польши, оказавшиеся на ранее подконтрольных ВСУ территориях Курской области, а именно мелких селах, издевались над мирными жителями, прибегая к изнасилованиям. Об этом заявил житель Гончаровки Суджанского района по имени Николай. «В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были... издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — рассказал Николай РИА Новости. Ранее освобожденный из плена ВСУ российский солдат с позывным Пианист доложил, что украинские боевики заставляли пленников раздеваться до трусов. Затем беззащитных избивали и натравливали бойцовских собак на них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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