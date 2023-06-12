Mash: ВСУ взорвали сотовую вышку в Белгородской области

Украинский дрон поразил вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Вечером 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили дроном вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«По нашим данным, украинский дрон-камикадзе влетел в вышку одного из мобильных операторов. До границы от места инцидента примерно четыре километра», — говорится в сообщении. Жители подчеркнули, что в Волоконовском районе появились проблемы с сотовой связью.
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