Mash: ВСУ взорвали сотовую вышку в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, сотовая связь, антенна, антенны, сотовая вышка
Украинский дрон поразил вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вечером 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили дроном вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По нашим данным, украинский дрон-камикадзе влетел в вышку одного из мобильных операторов. До границы от места инцидента примерно четыре километра», — говорится в сообщении. Жители подчеркнули, что в Волоконовском районе появились проблемы с сотовой связью.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили дроном вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По нашим данным, украинский дрон-камикадзе влетел в вышку одного из мобильных операторов. До границы от места инцидента примерно четыре километра», — говорится в сообщении. Жители подчеркнули, что в Волоконовском районе появились проблемы с сотовой связью. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...