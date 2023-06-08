Сальдо: ВСУ убили беременную женщину, пытавшуюся эвакуироваться из Херсонской области

В голой пристани украинские военные обстреляли пункт эвакуации мирных жителей, в результате чего погибла беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Они (ВСУ — прим. URA.RU) обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — написал Владимир Сальдо в своем
Ранее стало известно, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на мирных жителей во время эвакуации из потопленных районов Новой Каховки. Однако тогда обошлось без пострадавших, передает деловое издание «Взгляд»
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