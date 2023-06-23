Сальдо подтвердил гибель двух человек в Геническе после удара ВСУ

Два мирных жителя погибли из-за ракетного удара ВСУ в Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Число погибших [в Геническе] увеличилось до двух человек», — заявил Владимир Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем
По словам главы региона, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. «В результате полученных травм он скончался на месте», — заявил Сальдо.
Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетный удар по частному сектору в Геническе. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Корреспондент ТАСС заявил, что взрывы произошли в 14:00 по московскому времени. По его словам, не менее трех взрывов произошли в городе.
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