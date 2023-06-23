Сальдо подтвердил гибель двух человек в Геническе после удара ВСУ

23 июня 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В момент ракетного удара мирный житель находился дома, заявил Владимир Сальдо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два мирных жителя погибли из-за ракетного удара ВСУ в Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Число погибших [в Геническе] увеличилось до двух человек», — заявил Владимир Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале . По словам главы региона, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. «В результате полученных травм он скончался на месте», — заявил Сальдо. Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетный удар по частному сектору в Геническе. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Корреспондент ТАСС заявил, что взрывы произошли в 14:00 по московскому времени. По его словам, не менее трех взрывов произошли в городе.

Два мирных жителя погибли из-за ракетного удара ВСУ в Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Число погибших [в Геническе] увеличилось до двух человек», — заявил Владимир Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале. По словам главы региона, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. «В результате полученных травм он скончался на месте», — заявил Сальдо. Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетный удар по частному сектору в Геническе. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Корреспондент ТАСС заявил, что взрывы произошли в 14:00 по московскому времени. По его словам, не менее трех взрывов произошли в городе.