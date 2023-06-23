Сальдо подтвердил гибель двух человек в Геническе после удара ВСУ

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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, мчс, осколки, обломки, руины, последствия взрыва газа
В момент ракетного удара мирный житель находился дома, заявил Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два мирных жителя погибли из-за ракетного удара ВСУ в Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Число погибших [в Геническе] увеличилось до двух человек», — заявил Владимир Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале.

По словам главы региона, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. «В результате полученных травм он скончался на месте», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетный удар по частному сектору в Геническе. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Корреспондент ТАСС заявил, что взрывы произошли в 14:00 по московскому времени. По его словам, не менее трех взрывов произошли в городе.

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Два мирных жителя погибли из-за ракетного удара ВСУ в Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Число погибших [в Геническе] увеличилось до двух человек», — заявил Владимир Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале. По словам главы региона, один мирный житель находился у себя дома в момент удара. «В результате полученных травм он скончался на месте», — заявил Сальдо. Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетный удар по частному сектору в Геническе. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Корреспондент ТАСС заявил, что взрывы произошли в 14:00 по московскому времени. По его словам, не менее трех взрывов произошли в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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