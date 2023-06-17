Сальдо обвинил Украину в дележке власти на фоне потопа в Херсонские власти

Украинские власти устраивают между собой «разборки за дележку власти» на фоне катастрофы в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатор области Владимир Сальдо.
«Начинается [c украинской стороны] дележка власти [в Херсонской области]. Кто главнее, кто не главнее, у кого булава толще», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он добавил, что во время «разборок» страдают мирные граждане Украины. По словам Сальдо, гражданское население на подконтрольной Киеву части Херсонской области бросили в беде.
Украина подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области 6 июня. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что ВСУ до сих пор обстреливают затопленные территории, не давая возможности российским спасателям исследовать местность, передает «Национальная служба новостей».
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