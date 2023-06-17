Сальдо обвинил Украину в дележке власти на фоне потопа в Херсонские власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, кресла в воде, наводнение
Украина бросила мирных жителей Херсонской области, заявил Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Украинские власти устраивают между собой «разборки за дележку власти» на фоне катастрофы в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатор области Владимир Сальдо.

«Начинается [c украинской стороны] дележка власти [в Херсонской области]. Кто главнее, кто не главнее, у кого булава толще», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он добавил, что во время «разборок» страдают мирные граждане Украины. По словам Сальдо, гражданское население на подконтрольной Киеву части Херсонской области бросили в беде.

Украина подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области 6 июня. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что ВСУ до сих пор обстреливают затопленные территории, не давая возможности российским спасателям исследовать местность, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти устраивают между собой «разборки за дележку власти» на фоне катастрофы в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатор области Владимир Сальдо. «Начинается [c украинской стороны] дележка власти [в Херсонской области]. Кто главнее, кто не главнее, у кого булава толще», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он добавил, что во время «разборок» страдают мирные граждане Украины. По словам Сальдо, гражданское население на подконтрольной Киеву части Херсонской области бросили в беде. Украина подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области 6 июня. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что ВСУ до сих пор обстреливают затопленные территории, не давая возможности российским спасателям исследовать местность, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...