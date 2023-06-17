Сальдо обвинил Украину в дележке власти на фоне потопа в Херсонские власти

17 июня 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Украина бросила мирных жителей Херсонской области, заявил Владимир Сальдо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Украинские власти устраивают между собой «разборки за дележку власти» на фоне катастрофы в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатор области Владимир Сальдо. «Начинается [c украинской стороны] дележка власти [в Херсонской области]. Кто главнее, кто не главнее, у кого булава толще», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он добавил, что во время «разборок» страдают мирные граждане Украины. По словам Сальдо, гражданское население на подконтрольной Киеву части Херсонской области бросили в беде. Украина подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области 6 июня. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что ВСУ до сих пор обстреливают затопленные территории, не давая возможности российским спасателям исследовать местность, передает «Национальная служба новостей».

Украинские власти устраивают между собой «разборки за дележку власти» на фоне катастрофы в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал врио губернатор области Владимир Сальдо. «Начинается [c украинской стороны] дележка власти [в Херсонской области]. Кто главнее, кто не главнее, у кого булава толще», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он добавил, что во время «разборок» страдают мирные граждане Украины. По словам Сальдо, гражданское население на подконтрольной Киеву части Херсонской области бросили в беде. Украина подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области 6 июня. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что ВСУ до сих пор обстреливают затопленные территории, не давая возможности российским спасателям исследовать местность, передает «Национальная служба новостей».