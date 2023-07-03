Юрист Белан предупредил о риске потери имущества из-за отсутствия документов

Человек рискует лишиться приобретенного имущества, если он не сохранил документы, подтверждающие передачу денег. Такое происходит, когда продавец в процессе банкротства пытался искусственно ухудшить свое материальное положение за счет данной сделки, сообщил URA.RU доктор права, заместитель председателя комитета переговоров и урегулирования споров (медиации) при Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России Юрий Белан.
«В практике часто встречаются случаи, когда приобретается имущество по заниженной цене. Спустя время, обычно около года, в отношении продавца возбуждается дело о банкротстве, оспариваются все совершенные им сделки. Как правило, документы, объясняющие снижение цены, подтверждающие передачу денежных средств продавцу, покупатели не хранят. Поэтому на основании судебного акта в подобных случаях с них взыскивается стоимость имущества, определенная по результатам экспертизы. Таким образом, покупатель рискует остаться без имущества и без денег, сумма которых равна его стоимости», — сказал Юрий Белан.
«Необходимо проверять продавцов и хранить документы. Вместе с тем, исключить указанные риски в полной мере невозможно», — отметил юрист. Однако во избежание потери имущества эксперт рекомендовал следовать ряду правил:
- Описывать в договоре дефекты приобретаемого имущества (если, например, автомобиль б/у, был в дтп, или строения требуют ремонта).
- Хранить не менее шести лет документы, подтверждающие передачу денежных средств за приобретаемое имущество и все сопутствующие документы.
- Проверять продавца по базам данных ГИБДД, ФССП, судов, требовать отдельной расписки об отсутствии указанных выше оснований для оспаривания сделки, и хранить ее также не менее шести лет.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.