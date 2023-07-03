Юрист Белан предупредил о риске потери имущества из-за отсутствия документов

Юрист Белан: граждан могут лишить имущества из-за банкротства предыдущего владельца

04 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Необходимо хранить документы, подтверждающие передачу денег за покупку, сказал Юрий Белан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Человек рискует лишиться приобретенного имущества, если он не сохранил документы, подтверждающие передачу денег. Такое происходит, когда продавец в процессе банкротства пытался искусственно ухудшить свое материальное положение за счет данной сделки, сообщил URA.RU доктор права, заместитель председателя комитета переговоров и урегулирования споров (медиации) при Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России Юрий Белан. Новость по теме Какое имущество не могут забрать за долги «В практике часто встречаются случаи, когда приобретается имущество по заниженной цене. Спустя время, обычно около года, в отношении продавца возбуждается дело о банкротстве, оспариваются все совершенные им сделки. Как правило, документы, объясняющие снижение цены, подтверждающие передачу денежных средств продавцу, покупатели не хранят. Поэтому на основании судебного акта в подобных случаях с них взыскивается стоимость имущества, определенная по результатам экспертизы. Таким образом, покупатель рискует остаться без имущества и без денег, сумма которых равна его стоимости», — сказал Юрий Белан. «Необходимо проверять продавцов и хранить документы. Вместе с тем, исключить указанные риски в полной мере невозможно», — отметил юрист. Однако во избежание потери имущества эксперт рекомендовал следовать ряду правил: Описывать в договоре дефекты приобретаемого имущества (если, например, автомобиль б/у, был в дтп, или строения требуют ремонта).

Хранить не менее шести лет документы, подтверждающие передачу денежных средств за приобретаемое имущество и все сопутствующие документы.

Проверять продавца по базам данных ГИБДД, ФССП, судов, требовать отдельной расписки об отсутствии указанных выше оснований для оспаривания сделки, и хранить ее также не менее шести лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек рискует лишиться приобретенного имущества, если он не сохранил документы, подтверждающие передачу денег. Такое происходит, когда продавец в процессе банкротства пытался искусственно ухудшить свое материальное положение за счет данной сделки, сообщил URA.RU доктор права, заместитель председателя комитета переговоров и урегулирования споров (медиации) при Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России Юрий Белан. «В практике часто встречаются случаи, когда приобретается имущество по заниженной цене. Спустя время, обычно около года, в отношении продавца возбуждается дело о банкротстве, оспариваются все совершенные им сделки. Как правило, документы, объясняющие снижение цены, подтверждающие передачу денежных средств продавцу, покупатели не хранят. Поэтому на основании судебного акта в подобных случаях с них взыскивается стоимость имущества, определенная по результатам экспертизы. Таким образом, покупатель рискует остаться без имущества и без денег, сумма которых равна его стоимости», — сказал Юрий Белан. «Необходимо проверять продавцов и хранить документы. Вместе с тем, исключить указанные риски в полной мере невозможно», — отметил юрист. Однако во избежание потери имущества эксперт рекомендовал следовать ряду правил: