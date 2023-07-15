Baza: в Смоленской области неизвестный ранил директора лесхоза и украл у него оружие 15 июля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 + Неизвестный напал на мужчину и женщину с топором, украл оружие и скрылся на угнанной машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ночью, 15 июля, в деревне Коски (Смоленская область) неизвестный похитил шесть ружей из дома директора лесхоза, затем напал на мужчину и женщину с топором, угнал их машину и скрылся. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Смоленской области введен план „Перехват“ из-за мужчины, который похитил шесть ружей из дома директора лесхоза. […] В дом директора Рославльского лесхоза Валерия Гришина проник неизвестный и, предположительно с топором, напал на мужчину и его жену, ударив их по голове», — пишут авторы telegram-канала. После нападения из сейфа в доме пропали два карабина, четыре охотничьих ружья и пистолет. Кроме того, нападавший угнал легковой автомобиль «ВАЗ-21214», принадлежащий Гришину. Директор лесхоза и его жена в больнице, подозреваемый пока не найден. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Смоленской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ночью, 15 июля, в деревне Коски (Смоленская область) неизвестный похитил шесть ружей из дома директора лесхоза, затем напал на мужчину и женщину с топором, угнал их машину и скрылся. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Смоленской области введен план „Перехват“ из-за мужчины, который похитил шесть ружей из дома директора лесхоза. […] В дом директора Рославльского лесхоза Валерия Гришина проник неизвестный и, предположительно с топором, напал на мужчину и его жену, ударив их по голове», — пишут авторы telegram-канала. После нападения из сейфа в доме пропали два карабина, четыре охотничьих ружья и пистолет. Кроме того, нападавший угнал легковой автомобиль «ВАЗ-21214», принадлежащий Гришину. Директор лесхоза и его жена в больнице, подозреваемый пока не найден. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Смоленской области. На момент публикации новости ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям