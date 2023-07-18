18 июля 2023

РИАН: отечественный Ил-112В переделают под реактивные двигатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипажи ВТА вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений , военный самолет, ил
Изначально Ил-112В был сконструирован под турбовинтовые двигатели Фото:

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В планируется оснастить реактивными двигателями ПД-8. В своем изначальном виде Ил-112В был сконструирован под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ.

«Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. Ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему и бортовые системы», — приводит слова информированного источника РИА Новости.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разработан АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Предназначен для транспортировки военной техники и личного состава. Помимо этого, самолет способен проводить воздушное десантирование бойцов и военных грузов.

Ранее URA.RU сообщало об утверждении в России программы по производству композитных материалов и технологий конструирования. Это позволит возродить мощности и вернуть стране статус авиадержавы.

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Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В планируется оснастить реактивными двигателями ПД-8. В своем изначальном виде Ил-112В был сконструирован под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. «Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. Ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему и бортовые системы», — приводит слова информированного источника РИА Новости. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разработан АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Предназначен для транспортировки военной техники и личного состава. Помимо этого, самолет способен проводить воздушное десантирование бойцов и военных грузов. Ранее URA.RU сообщало об утверждении в России программы по производству композитных материалов и технологий конструирования. Это позволит возродить мощности и вернуть стране статус авиадержавы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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