РИАН: отечественный Ил-112В переделают под реактивные двигатели

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В планируется оснастить реактивными двигателями ПД-8. В своем изначальном виде Ил-112В был сконструирован под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ.
«Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. Ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему и бортовые системы», — приводит слова информированного источника РИА Новости.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разработан АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Предназначен для транспортировки военной техники и личного состава. Помимо этого, самолет способен проводить воздушное десантирование бойцов и военных грузов.
Ранее URA.RU сообщало об утверждении в России программы по производству композитных материалов и технологий конструирования. Это позволит возродить мощности и вернуть стране статус авиадержавы.
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