Подоляк пригрозил России жестким ответом на принудительный осмотр сухогруза

14 августа 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что Украина выберет ответ на остановку сухогруза Фото: Официальный сайт президента Украины Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся сухогрузом «Сукра Окан», который остановили российские военные. Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Киев назвал это проявлением «каперского права». «Это событие с попыткой введения „каперского права“ требует юридической фиксации. Все лица следует установить и признать тот факт, что было совершено преступление со стороны международного сообщества», — заявил Подоляк в своем аккаунте в соцсети Twitter. Как сообщало Минобороны РФ, сухогруз «Сукра Окан», который следовал в украинский порт Измаил, был остановлен для досмотра российскими военными. Капитан сухогруза не отреагировал на требование, поэтому патрулю пришлось открыть предупредительный огонь.

Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся сухогрузом «Сукра Окан», который остановили российские военные. Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Киев назвал это проявлением «каперского права». «Это событие с попыткой введения „каперского права“ требует юридической фиксации. Все лица следует установить и признать тот факт, что было совершено преступление со стороны международного сообщества», — заявил Подоляк в своем аккаунте в соцсети Twitter. Как сообщало Минобороны РФ, сухогруз «Сукра Окан», который следовал в украинский порт Измаил, был остановлен для досмотра российскими военными. Капитан сухогруза не отреагировал на требование, поэтому патрулю пришлось открыть предупредительный огонь.