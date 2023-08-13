Подоляк пригрозил России жестким ответом на принудительный осмотр сухогруза

Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся сухогрузом «Сукра Окан», который остановили российские военные. Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Киев назвал это проявлением «каперского права».
«Это событие с попыткой введения „каперского права“ требует юридической фиксации. Все лица следует установить и признать тот факт, что было совершено преступление со стороны международного сообщества», — заявил Подоляк в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Как сообщало Минобороны РФ, сухогруз «Сукра Окан», который следовал в украинский порт Измаил, был остановлен для досмотра российскими военными. Капитан сухогруза не отреагировал на требование, поэтому патрулю пришлось открыть предупредительный огонь.
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