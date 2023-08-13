13 августа 2023

В Иране отстранили замглаву МВД после теракта в мечети

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Строительство мечети Джума Джами в Симферополе. Симферополь, симферополь, мечеть, строительство, ислам, стройка, джума джами
Чиновника отправили в отставку после начала расследования дела о теракте Фото:

Министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу. Это произошло после начала расследования дела о теракте в мечети Шахчерах, который произошел в один день с выборами в Иране, сообщает местное СМИ.

«Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства», — пишет иранское издание Tasnim. Подробности отставки не сообщаются. Новость появилась в информагентстве после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Глава государства потребовал от чиновников найти всех причастных к теракту.

Ранее в ходе теракта в мечети Шах-Черах иранского города Шираз было застрелено четверо людей. На территорию мечети проникли двое вооруженных боевиков. Местные информационные порталы сообщают, что двое из погибших были служителями храма.

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Министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу. Это произошло после начала расследования дела о теракте в мечети Шахчерах, который произошел в один день с выборами в Иране, сообщает местное СМИ. «Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства», — пишет иранское издание Tasnim. Подробности отставки не сообщаются. Новость появилась в информагентстве после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Глава государства потребовал от чиновников найти всех причастных к теракту. Ранее в ходе теракта в мечети Шах-Черах иранского города Шираз было застрелено четверо людей. На территорию мечети проникли двое вооруженных боевиков. Местные информационные порталы сообщают, что двое из погибших были служителями храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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