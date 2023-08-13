В Иране отстранили замглаву МВД после теракта в мечети

Министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу. Это произошло после начала расследования дела о теракте в мечети Шахчерах, который произошел в один день с выборами в Иране, сообщает местное СМИ.
«Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства», — пишет иранское издание Tasnim. Подробности отставки не сообщаются. Новость появилась в информагентстве после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Глава государства потребовал от чиновников найти всех причастных к теракту.
Ранее в ходе теракта в мечети Шах-Черах иранского города Шираз было застрелено четверо людей. На территорию мечети проникли двое вооруженных боевиков. Местные информационные порталы сообщают, что двое из погибших были служителями храма.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.