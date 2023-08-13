В Иране отстранили замглаву МВД после теракта в мечети

14 августа 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Чиновника отправили в отставку после начала расследования дела о теракте Фото: Сергей Венявский © URA.RU Министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу. Это произошло после начала расследования дела о теракте в мечети Шахчерах, который произошел в один день с выборами в Иране, сообщает местное СМИ. «Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства», — пишет иранское издание Tasnim. Подробности отставки не сообщаются. Новость появилась в информагентстве после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Глава государства потребовал от чиновников найти всех причастных к теракту. Ранее в ходе теракта в мечети Шах-Черах иранского города Шираз было застрелено четверо людей. На территорию мечети проникли двое вооруженных боевиков. Местные информационные порталы сообщают, что двое из погибших были служителями храма.

Министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу. Это произошло после начала расследования дела о теракте в мечети Шахчерах, который произошел в один день с выборами в Иране, сообщает местное СМИ. «Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства», — пишет иранское издание Tasnim. Подробности отставки не сообщаются. Новость появилась в информагентстве после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс. Глава государства потребовал от чиновников найти всех причастных к теракту. Ранее в ходе теракта в мечети Шах-Черах иранского города Шираз было застрелено четверо людей. На территорию мечети проникли двое вооруженных боевиков. Местные информационные порталы сообщают, что двое из погибших были служителями храма.