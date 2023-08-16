16 августа 2023

Полянский: к России обратились десятки украинцев из-за отъема их детей в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, мальчик с рюкзаком
Беженцы из Украины обратились к России за помощью из-за отъема детей в Европе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В странах Евросоюза отнимают детей беженцев, в том числе из Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в адрес России поступило около полусотни обращений с просьбой о помощи.

«Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось (из-за отъема детей — прим. URA.RU), наверное, около полусотни человек», — заявил Полянский «Известиям». По его мнению, украинские беженцы в Европе бесправны, но это тщательно скрывается властями Украины.

Ранее украинские беженцы пожаловались, что в школах Великобритании их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

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В странах Евросоюза отнимают детей беженцев, в том числе из Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в адрес России поступило около полусотни обращений с просьбой о помощи. «Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось (из-за отъема детей — прим. URA.RU), наверное, около полусотни человек», — заявил Полянский «Известиям». По его мнению, украинские беженцы в Европе бесправны, но это тщательно скрывается властями Украины. Ранее украинские беженцы пожаловались, что в школах Великобритании их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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