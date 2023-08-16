Полянский: к России обратились десятки украинцев из-за отъема их детей в Европе

17 августа 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины обратились к России за помощью из-за отъема детей в Европе Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах Евросоюза отнимают детей беженцев, в том числе из Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в адрес России поступило около полусотни обращений с просьбой о помощи. «Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось (из-за отъема детей — прим. URA.RU), наверное, около полусотни человек», — заявил Полянский «Известиям». По его мнению, украинские беженцы в Европе бесправны, но это тщательно скрывается властями Украины. Ранее украинские беженцы пожаловались, что в школах Великобритании их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

В странах Евросоюза отнимают детей беженцев, в том числе из Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в адрес России поступило около полусотни обращений с просьбой о помощи. «Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось (из-за отъема детей — прим. URA.RU), наверное, около полусотни человек», — заявил Полянский «Известиям». По его мнению, украинские беженцы в Европе бесправны, но это тщательно скрывается властями Украины. Ранее украинские беженцы пожаловались, что в школах Великобритании их детей заставляют учить русский язык. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.