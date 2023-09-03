03 сентября 2023

Нападение на адвоката с зеленкой расценили как преступление против правосудия

Нападение на адвоката Пономареву с зеленкой расценили как преступление против правосудия
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападении на Пономарекву связывают с делом о торговле наркотиками в даркнете Фото:

Нападение на московского адвоката Елену Пономареву с зеленкой расценили как преступление против правосудия. Дело будут расследовать по статье о насилии и угрозах в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Об этом пишут «Ведомости».

«Дело о нападении на адвоката Елену Пономареву будет расследоваться по ч. 4 ст. 296 — о насилии и угрозах в связи с осуществлением правосудия. Теперь следствие официально связывает нападение с делом о торговле наркотиками в даркнете, а расследование о заказчике выделено в отдельное производство», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Сначала нападавших, 25-летнего Игоря Карпова и 39-летнего Павла Морозова, обвиняли только в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов в качестве оружия.

В июле двое мужчин облили адвоката Елену Пономареву зеленкой. 7 июля подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападение могло быть связано с делом о наркоторговле. Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела.

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Нападение на московского адвоката Елену Пономареву с зеленкой расценили как преступление против правосудия. Дело будут расследовать по статье о насилии и угрозах в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Об этом пишут «Ведомости». «Дело о нападении на адвоката Елену Пономареву будет расследоваться по ч. 4 ст. 296 — о насилии и угрозах в связи с осуществлением правосудия. Теперь следствие официально связывает нападение с делом о торговле наркотиками в даркнете, а расследование о заказчике выделено в отдельное производство», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Сначала нападавших, 25-летнего Игоря Карпова и 39-летнего Павла Морозова, обвиняли только в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов в качестве оружия. В июле двое мужчин облили адвоката Елену Пономареву зеленкой. 7 июля подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападение могло быть связано с делом о наркоторговле. Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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