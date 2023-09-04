В России начался переход на новую систему высшего образования

04 сентября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

С 1 сентября в шести вузах страны в пилотном режиме запущен переход на новую национальную систему высшего образования Фото: Георгий Бергал © URA.RU С 1 сентября в России начался переход на новую национальную систему высшего образования. Она придет на смену действующей болонской системе, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами 4 сентября. «С 1 сентября этого года начался пилотный проект, в котором участвует шесть вузов. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового — со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку», — сообщил Чернышенко. Он отметил, что разработан макет федерального образовательного стандарта высшей образования. Это позволит выстроить индивидуальные направления обучения студентов и даст им возможность получать несколько специальностей. После выхода России из болонской системы обучения в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина началась разработка новой системы высшего образования. Пилотный проект будет реализовываться в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, в Московском авиационном институте (НИУ МАИ), в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, в Московском педагогическом государственном университете, в Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 сентября в России начался переход на новую национальную систему высшего образования. Она придет на смену действующей болонской системе, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами 4 сентября. «С 1 сентября этого года начался пилотный проект, в котором участвует шесть вузов. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового — со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку», — сообщил Чернышенко. Он отметил, что разработан макет федерального образовательного стандарта высшей образования. Это позволит выстроить индивидуальные направления обучения студентов и даст им возможность получать несколько специальностей. После выхода России из болонской системы обучения в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина началась разработка новой системы высшего образования. Пилотный проект будет реализовываться в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, в Московском авиационном институте (НИУ МАИ), в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, в Московском педагогическом государственном университете, в Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.