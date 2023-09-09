Путин показал новые символы прогресса России

Путин запустил новые магистрали, которые стали символами прогресса РФ

09 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Каждый новый объект инфраструктуры в Москве, который открывает лично президент РФ Владимир Путин, становится символом прогресса всей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый новый транспортный объект в Москве — это символ прогресса и развития страны. Поэтому президент РФ Владимир Путин лично запускает их, объяснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев участие главы государства в старте 9 сентября ряда объектов инфраструктуры, приуроченном к празднованию Дня рождения столицы. «Любой транспортный объект в Москве — это действительно значимый объект, который является символом прогресса и развития страны. В регионах подобной значимости объектов очень мало, а масштабность тоже играет роль. Поэтому Путин уделяет такое внимание именно столичным проектам», — отметил Калачев. Он также добавил, что для Путина важно понимать «настроение москвичей». «Президент любой страны не может игнорировать день рождения столицы. И Путин понимает, что настроение москвичей влияет на настроение в стране в целом. То, что он принял участие в праздничных мероприятиях, то, что проголосовал на выборах мэра, — это те вещи, которые объединяют президента с москвичами, они должны послужить повышению доверия к власти и положительно повлиять на социальное самочувствие», — пояснил политолог. В День рождения Москвы Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи запустил несколько новых транспортных объектов: проспект Багратиона (это северный дублер Кутузовского проспекта), южный участок Московского скоростного диаметра (автодорога) и еще один, уже четвертый по счету, Московский центральный диаметр (городская электричка, соединяющая районы Подмосковья, насквозь проходя через центр столицы). «Сделан еще один серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Это миллионы людей… Достижения Москвы впечатляют, кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис», — заявил президент. Новость по теме Путин дал новый повод Западу подумать о последствиях санкций против РФ Со сцены концертного зала «Зарядье», который Путин открывал ровно пять лет назад, президент обратился уже ко всем жителям столицы. «Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», — заявил он. По словам Путина, Москва во все века была «надежной защитой и твердой опорой всего Российского государства». «Сама история определила ее особую роль как главного города России», — подчеркнул президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый новый транспортный объект в Москве — это символ прогресса и развития страны. Поэтому президент РФ Владимир Путин лично запускает их, объяснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев участие главы государства в старте 9 сентября ряда объектов инфраструктуры, приуроченном к празднованию Дня рождения столицы. «Любой транспортный объект в Москве — это действительно значимый объект, который является символом прогресса и развития страны. В регионах подобной значимости объектов очень мало, а масштабность тоже играет роль. Поэтому Путин уделяет такое внимание именно столичным проектам», — отметил Калачев. Он также добавил, что для Путина важно понимать «настроение москвичей». «Президент любой страны не может игнорировать день рождения столицы. И Путин понимает, что настроение москвичей влияет на настроение в стране в целом. То, что он принял участие в праздничных мероприятиях, то, что проголосовал на выборах мэра, — это те вещи, которые объединяют президента с москвичами, они должны послужить повышению доверия к власти и положительно повлиять на социальное самочувствие», — пояснил политолог. В День рождения Москвы Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи запустил несколько новых транспортных объектов: проспект Багратиона (это северный дублер Кутузовского проспекта), южный участок Московского скоростного диаметра (автодорога) и еще один, уже четвертый по счету, Московский центральный диаметр (городская электричка, соединяющая районы Подмосковья, насквозь проходя через центр столицы). «Сделан еще один серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Это миллионы людей… Достижения Москвы впечатляют, кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис», — заявил президент. Со сцены концертного зала «Зарядье», который Путин открывал ровно пять лет назад, президент обратился уже ко всем жителям столицы. «Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», — заявил он. По словам Путина, Москва во все века была «надежной защитой и твердой опорой всего Российского государства». «Сама история определила ее особую роль как главного города России», — подчеркнул президент.