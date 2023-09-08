Путин дал новый повод Западу подумать о последствиях санкций против РФ

Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил дорожников за строительство важной магистрали
Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС
Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны.
Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест).
Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам.
По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог. Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны. Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест). Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам. По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин. Уже в декабре 2022 года по трассе М-12 можно будет доехать из Москвы до Казани. Дорога займет всего 6,5 часа вместо сегодняшних 12 часов.