Путин дал новый повод Западу подумать о последствиях санкций против РФ

Политолог Зудин: Путин показал Западу, что санкции против РФ не работают
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин еще раз показал Западу, что санкции не остановили развитие России Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил дорожников за строительство важной магистрали
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил дорожников за строительство важной магистрали
Фото:

Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны.

Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест).

Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам.

По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин.

Новость по теме
В Кремле заявили об успехах российской экономики

Уже в декабре 2022 года по трассе М-12 можно будет доехать из Москвы до Казани. Дорога займет всего 6,5 часа вместо сегодняшних 12 часов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог. Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны. Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест). Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам. По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин. Уже в декабре 2022 года по трассе М-12 можно будет доехать из Москвы до Казани. Дорога займет всего 6,5 часа вместо сегодняшних 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...