Путин дал новый повод Западу подумать о последствиях санкций против РФ

Политолог Зудин: Путин показал Западу, что санкции против РФ не работают

08 сентября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин еще раз показал Западу, что санкции не остановили развитие России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил дорожников за строительство важной магистрали Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны. Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест). Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам. По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин. Новость по теме В Кремле заявили об успехах российской экономики Уже в декабре 2022 года по трассе М-12 можно будет доехать из Москвы до Казани. Дорога займет всего 6,5 часа вместо сегодняшних 12 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал новый повод западным лидерам подумать о последствиях санкций в отношении России для европейских стран. Открытие нескольких участков автодороги М-12, которая пройдет от Москвы до Казани и дальше до Екатеринбурга, состоявшееся 8 сентября, показало, что внешнее давление не остановило развитие страны, прокомментировал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Открытие Путиным этой значимой автодороги наталкивает на сравнение ситуации, которая складывается в России, с ситуацией на Западе. В РФ идет динамический рост экономического и социального развития вопреки санкциям, а отчасти — благодаря санкциям. Санкции подтолкнули суверенное развитие страны, импортозамещение, технологическую независимость, развитие науки, бизнеса и так далее. Они не оставили России альтернативы. Ситуация на Западе контрастна — экономическое и социальное развитие и в Европе, и в США замедлилось», — объяснил политолог. Зудин также добавил, что Запад «погружается в состояние деградации — экономической, социальной и культурной». В то же время Путин последовательно продолжает борьбу на двух фронтах: военном — в Донбассе, и на экономическом — по суверенному развитию страны. Протяженность участка автодороги М-12 «Восток», по которому президент Путин запустил движение 8 сентября, превышает 308 км. Введены в эксплуатацию 9,4 км дороги в обход Арзамаса (Нижегородская область), часть Московского скоростного диаметра, который соединяет трассы М-12 (Москва — Казань) и М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Автодорога пройдет до Казани, а следующим крупным центром станет Екатеринбург. Эта магистраль является частью международного транспортного маршрута «Россия», который соединит регионы страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство трассы М-12 от Москвы до Арзамаса обошлось бюджету в 562 млрд рублей. На ней построено в общей сложности 37 мостов и 97 путепроводов, 16 многофункциональных зон (в них вложено порядка 17 млрд рублей, создано 1,8 тысячи рабочих мест). Президент Путин оценил работу строителей на «отлично». «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения — имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России», — обратился Путин к дорожникам. По словам президента, это «еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, в повышении связанности регионов России». «От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — подчеркнул Путин. Уже в декабре 2022 года по трассе М-12 можно будет доехать из Москвы до Казани. Дорога займет всего 6,5 часа вместо сегодняшних 12 часов.