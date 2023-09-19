Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

19 сентября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Белоруссия имеет высокий потенциал в сфере технологий, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белоруссия востребована в России в настоящее время и имеет значительный потенциал в области технологий. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Белоруссия сегодня востребована в России как никогда», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Минск имеет значительный потенциал в области технологий, с сохранением своих промышленных гигантов и успешным развитием научной отрасли. Визит делегации Краснодарского края в столицу Белоруссии также позволил достичь соглашений о сотрудничестве. Товарооборот между Республикой и Краснодарским краем в прошлом году вырос на 60%, до около 557 миллионов долларов, заключили в агентстве.

Белоруссия востребована в России в настоящее время и имеет значительный потенциал в области технологий. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Белоруссия сегодня востребована в России как никогда», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Минск имеет значительный потенциал в области технологий, с сохранением своих промышленных гигантов и успешным развитием научной отрасли. Визит делегации Краснодарского края в столицу Белоруссии также позволил достичь соглашений о сотрудничестве. Товарооборот между Республикой и Краснодарским краем в прошлом году вырос на 60%, до около 557 миллионов долларов, заключили в агентстве.