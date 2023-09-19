Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Белоруссия имеет высокий потенциал в сфере технологий, заявил Александр Лукашенко Фото:

Белоруссия востребована в России в настоящее время и имеет значительный потенциал в области технологий. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Белоруссия сегодня востребована в России как никогда», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Минск имеет значительный потенциал в области технологий, с сохранением своих промышленных гигантов и успешным развитием научной отрасли.

Визит делегации Краснодарского края в столицу Белоруссии также позволил достичь соглашений о сотрудничестве. Товарооборот между Республикой и Краснодарским краем в прошлом году вырос на 60%, до около 557 миллионов долларов, заключили в агентстве.

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Белоруссия востребована в России в настоящее время и имеет значительный потенциал в области технологий. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Белоруссия сегодня востребована в России как никогда», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Минск имеет значительный потенциал в области технологий, с сохранением своих промышленных гигантов и успешным развитием научной отрасли. Визит делегации Краснодарского края в столицу Белоруссии также позволил достичь соглашений о сотрудничестве. Товарооборот между Республикой и Краснодарским краем в прошлом году вырос на 60%, до около 557 миллионов долларов, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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