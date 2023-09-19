19 сентября 2023

Комбат «Спарты» Жога стал кандидатом на пост спикера парламента ДНР

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Новый комбат «Спарты» будет назначен после окончательного утверждения Жоги на пост спикера парламента ДНР Фото:

Командир батальона «Спарта» Артем Жога был выдвинут «Единой Россией» на пост председателя Народного совета ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Нашу республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое», — заявил Жога на заседании партии после выдвижения

Его кандидатура будет отправлена на утверждение в президиум генсовета «Единой Росси». Вопрос о новом командире «Спарты» будет решаться после окончательного назначения на пост спикера парламента ДНР.

Ранее сообщалось, что командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в Донецкой народной республике. Перед собой он ставит задачу помогать раненным на фронте военнослужащим и поддерживать семьи участников СВО.

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Командир батальона «Спарта» Артем Жога был выдвинут «Единой Россией» на пост председателя Народного совета ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Нашу республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое», — заявил Жога на заседании партии после выдвижения Его кандидатура будет отправлена на утверждение в президиум генсовета «Единой Росси». Вопрос о новом командире «Спарты» будет решаться после окончательного назначения на пост спикера парламента ДНР. Ранее сообщалось, что командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в Донецкой народной республике. Перед собой он ставит задачу помогать раненным на фронте военнослужащим и поддерживать семьи участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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