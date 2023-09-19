Комбат «Спарты» Жога стал кандидатом на пост спикера парламента ДНР

20 сентября 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Новый комбат «Спарты» будет назначен после окончательного утверждения Жоги на пост спикера парламента ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Командир батальона «Спарта» Артем Жога был выдвинут «Единой Россией» на пост председателя Народного совета ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Нашу республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое», — заявил Жога на заседании партии после выдвижения Его кандидатура будет отправлена на утверждение в президиум генсовета «Единой Росси». Вопрос о новом командире «Спарты» будет решаться после окончательного назначения на пост спикера парламента ДНР. Ранее сообщалось, что командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в Донецкой народной республике. Перед собой он ставит задачу помогать раненным на фронте военнослужащим и поддерживать семьи участников СВО.

Командир батальона «Спарта» Артем Жога был выдвинут «Единой Россией» на пост председателя Народного совета ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Нашу республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое», — заявил Жога на заседании партии после выдвижения Его кандидатура будет отправлена на утверждение в президиум генсовета «Единой Росси». Вопрос о новом командире «Спарты» будет решаться после окончательного назначения на пост спикера парламента ДНР. Ранее сообщалось, что командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в Донецкой народной республике. Перед собой он ставит задачу помогать раненным на фронте военнослужащим и поддерживать семьи участников СВО.