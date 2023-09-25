Рогов: российские войска взяли Орехово-Васильевку

Освобождение Орехово-Васильевки значительно улучшает позиции российской армии на этом участке фронта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Артемовском направлении российские войска освободили Орехово-Васильевку. Это значительно улучшает тактические позиции России на данном участке фронта. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Проводя атаку наши ребята застали нацистов врасплох — те не ожидали штурма и были вынуждены бежать из поселка. Освобождение Орехово-Васильевки значительно улучшает наши тактические позиции на данном участке фронта», — сказал Рогов. Он также добавил, что, осознав произошедшее, враг начал контратаковать. На данный момент тяжелые бои продолжаются.

Ранее Владимир Рогов предложил сделать Украину регионом России. Таким образом Украина может вернуть себе границы по состоянию на 1991 год, передает телеканал 360.