В КНР раскрыли, сколько беспилотников отправили с начала СВО на Украину

Таможня КНР: за два года на Украину вывезли всего 5 китайских БПЛА

01 октября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Китай практически не поставлял Украине беспилотники после начала СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала спецоперации Китай не поставлял БПЛА Украине. Но за период с января по август 2023 года из Китая было вывезено пять беспилотников. На это указывают данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. «Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь — август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА», — передает ТАСС информацию из данных ГТУ КНР. Кроме того, по статистике китайской таможни, перед началом спецоперации Киев закупил у Китая примерно 530 беспилотников. Общая сумма заказа превысила 900 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что на Украине начался дефицит беспилотников. На ситуацию повлияли ограничения на экспорт комплектующих для БПЛА из Китая. Они вступили в силу с 1 сентября. Существуют опасения, что из-за ограничений со стороны КНР ситуация с наличием беспилотников на Украине может значительно усугубиться. Это станет преимуществом для России.

После начала спецоперации Китай не поставлял БПЛА Украине. Но за период с января по август 2023 года из Китая было вывезено пять беспилотников. На это указывают данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. «Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь — август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА», — передает ТАСС информацию из данных ГТУ КНР. Кроме того, по статистике китайской таможни, перед началом спецоперации Киев закупил у Китая примерно 530 беспилотников. Общая сумма заказа превысила 900 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что на Украине начался дефицит беспилотников. На ситуацию повлияли ограничения на экспорт комплектующих для БПЛА из Китая. Они вступили в силу с 1 сентября. Существуют опасения, что из-за ограничений со стороны КНР ситуация с наличием беспилотников на Украине может значительно усугубиться. Это станет преимуществом для России.