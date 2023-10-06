Расчет гаубицы двумя ударами уничтожил гаубицу американского производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расчет гаубицы «Гиацинт-С» завода «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил двумя ударами на фронте американскую гаубицу М777. Командир расчета с позывным «Сонный» рассказал об этом на видео пресс-службы Минобороны РФ.

«Мы с ребятами ее [американскую гаубицу М777 — URA.RU] за два попадания уничтожили вместе с расчетом. Принцип работы у нас простой. Приезжаешь на огневую позицию, отрабатываешь по цели, сворачиваешься, переезжаешь на новую огневую. Там делаешь то же самое. И вот так, можно сказать, целый день», — рассказал «Сонный».

На передовой командир вместе с расчетом уже второй год. Особенностью специальности считает многофункциональность.

«Командир орудия должен уметь все на своем орудии. Если кто-то, допустим, выбыл из строя, он должен его заменить. Я могу быть механиком, водителем, наводчиком, заряжающим. Командир должен быть морально крепок, чтобы в сложных ситуациях мог поддержать своих боевых товарищей, чем-то им помочь, подсказать», — отметил боец.

«Сонный» оценил провал контрнаступления ВСУ. Военнослужащий заявил, что в последние дни расчет все чаще отрабатывает по опорным пунктам противника. Это помогает продвигаться российской пехоте.

Завод «Уралтрансмаш» выпускает также гаубицы «Мста-С», трамвайные вагоны, лебедки для лифтов и другие изделия. Мощность челябинских двигателей, которые устанавливаются в гаубице «Гиацинт-С», составляет 780 лошадиных сил.