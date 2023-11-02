Меликов доложил Путину, кого накажут за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Видео

02 ноября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов заявил, что участники погромов в Махачкале понесут наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы За погромы в аэропорту Махачкалы в первую очередь будут наказы те, кто их организовывал. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов во время общения с журналистами, рассказывая итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Я призываю объективно разобраться и наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей. Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения», — заявил Сергей Меликов. Его слова приводит telegram-канал «Администрация Главы РД». Новость по теме Десятки гражданских и силовиков пострадали в аэропорту Махачкалы: главное о протестах в Дагестане Путин отмечал, что погромы в Махачкале начались из-за социальных сетей. По его словам, в этом замешаны страны Запада и Украина, передает RT. Telegram-канал «Утро в Дагестане» активно призывал жителей субъекта протестовать. Спустя время ресурс был заблокирован. При этом Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призывал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки. Тем самым он согласился с борцом Махмудом Магомедовым.

За погромы в аэропорту Махачкалы в первую очередь будут наказы те, кто их организовывал. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов во время общения с журналистами, рассказывая итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Я призываю объективно разобраться и наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей. Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения», — заявил Сергей Меликов. Его слова приводит telegram-канал «Администрация Главы РД». Путин отмечал, что погромы в Махачкале начались из-за социальных сетей. По его словам, в этом замешаны страны Запада и Украина, передает RT. Telegram-канал «Утро в Дагестане» активно призывал жителей субъекта протестовать. Спустя время ресурс был заблокирован. При этом Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призывал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки. Тем самым он согласился с борцом Махмудом Магомедовым.