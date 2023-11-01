В Кремле не ответили на вопрос о готовящихся погромах в аэропорту Ингушетии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации по аэропорту в Ингушетии Фото:

Кремль не знает о планирующихся погромах в аэропорту в Ингушетии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Не могу ответить. Не располагаю информацией», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про возможные погромы в Ингушетии. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

Ранее в Ингушетии задержали несколько жителей. Их подозревают в распространении ложной информации о прибытии самолета из Израиля и в призыве к беспорядкам, как это было в Махачкале.

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Кремль не знает о планирующихся погромах в аэропорту в Ингушетии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не могу ответить. Не располагаю информацией», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про возможные погромы в Ингушетии. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Ингушетии задержали несколько жителей. Их подозревают в распространении ложной информации о прибытии самолета из Израиля и в призыве к беспорядкам, как это было в Махачкале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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