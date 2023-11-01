В Кремле не ответили на вопрос о готовящихся погромах в аэропорту Ингушетии

Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации по аэропорту в Ингушетии
Кремль не знает о планирующихся погромах в аэропорту в Ингушетии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Не могу ответить. Не располагаю информацией», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про возможные погромы в Ингушетии. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в Ингушетии задержали несколько жителей. Их подозревают в распространении ложной информации о прибытии самолета из Израиля и в призыве к беспорядкам, как это было в Махачкале.
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