Кириенко подвел итоги марафона Российского общества «Знание»

07 ноября 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Кириенко заявил, что благодаря марафону участники узнали о достижениях России в науке, медицине, атомной энергетике Фото: Георгий Бергал © URA.RU 70% участников марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» по его итогам стали больше гордиться своей страной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги марафона. «Нам было очень важно совместить марафон Общества „Знание“ с открытием Выставки „Россия“, потому что, на мой взгляд, ее можно описать двумя словами, а точнее, двумя чувствами: гордость и мечта. И 70% участников марафона сказали, что стали больше гордиться своей страной», — сказал он. Кириенко также подчеркнул, что на старте марафона для многих главными достижениями страны были полет в космос и первая вакцина от COVID-19. Однако сейчас участники узнали, что Россия — «номер один в атомной энергетике», страна с уникальными технологиями в транспортной сфере, медицине и науке. Кириенко подчеркнул, что возможность увидеть людей, которые работают и развивают крупнейшие компании страны, дает молодому поколению повод гордится результатами, быть амбициозными и создавать мечты. Он также отметил, что для каждого из 89 региональных павильонов была проделана огромная работа, сделанная руководством с любовью. Каждый регион представил: уникальную кухню, презентации, представления творческих коллективов, концерты, фильмы, спектакли. Просветительского марафона Знание.Первые Общества «Знание», стартовал в день открытия Международной выставки-форума «Россия» в Москве, которая продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни страны за последнее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

70% участников марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» по его итогам стали больше гордиться своей страной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги марафона. «Нам было очень важно совместить марафон Общества „Знание“ с открытием Выставки „Россия“, потому что, на мой взгляд, ее можно описать двумя словами, а точнее, двумя чувствами: гордость и мечта. И 70% участников марафона сказали, что стали больше гордиться своей страной», — сказал он. Кириенко также подчеркнул, что на старте марафона для многих главными достижениями страны были полет в космос и первая вакцина от COVID-19. Однако сейчас участники узнали, что Россия — «номер один в атомной энергетике», страна с уникальными технологиями в транспортной сфере, медицине и науке. Кириенко подчеркнул, что возможность увидеть людей, которые работают и развивают крупнейшие компании страны, дает молодому поколению повод гордится результатами, быть амбициозными и создавать мечты. Он также отметил, что для каждого из 89 региональных павильонов была проделана огромная работа, сделанная руководством с любовью. Каждый регион представил: уникальную кухню, презентации, представления творческих коллективов, концерты, фильмы, спектакли. Просветительского марафона Знание.Первые Общества «Знание», стартовал в день открытия Международной выставки-форума «Россия» в Москве, которая продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни страны за последнее время.