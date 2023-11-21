Экономист Николаев: новые ограничения экспорта РФ ударят по рублю

22 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Рубль значительно укрепился к доллару за последний месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если западные страны введут дополнительные санкции против российского экспорта, то рубль вновь окажется под ударом и начнет ослабевать. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «В большей степени надо обращать внимание на то соотношение экспорта и импорта, которое складывается. Если какие-то дополнительные санкции могут еще больше снизить наш экспорт, это плохо будет для рубля. Надо смотреть через призму экспорта. Если какие-то новые ограничения могут повлиять на экспорт, а они рассматриваются на Западе, то это будет означать, что рубль будет под давлением», — сказал Игорь Николаев. Что касается нынешнего укрепления, то оно связано с ужесточением валютного урегулирования и высокой ключевой ставкой, отметил экономист. «Те диапазоны, которые мы сейчас наблюдаем, уже близки к нижней границе, которую мы можем увидеть в этом году, — 85-90 рублей за доллар. Фундаментальная причина другая. Ничего тут не изменилось. Экспорт действительно сейчас значительно ниже, чем был год назад. А импорт сохраняется на относительно высоком уровне», — заключил собеседник агентства. Ранее рубль обновил рекордное c 30 июня значение по отношению к доллару. На Московкой бирже доллар упал до отметки в 88 рублей. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отмечал, что в течение полугода после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Указ президент РФ Владимир Путин подписал 12 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если западные страны введут дополнительные санкции против российского экспорта, то рубль вновь окажется под ударом и начнет ослабевать. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «В большей степени надо обращать внимание на то соотношение экспорта и импорта, которое складывается. Если какие-то дополнительные санкции могут еще больше снизить наш экспорт, это плохо будет для рубля. Надо смотреть через призму экспорта. Если какие-то новые ограничения могут повлиять на экспорт, а они рассматриваются на Западе, то это будет означать, что рубль будет под давлением», — сказал Игорь Николаев. Что касается нынешнего укрепления, то оно связано с ужесточением валютного урегулирования и высокой ключевой ставкой, отметил экономист. «Те диапазоны, которые мы сейчас наблюдаем, уже близки к нижней границе, которую мы можем увидеть в этом году, — 85-90 рублей за доллар. Фундаментальная причина другая. Ничего тут не изменилось. Экспорт действительно сейчас значительно ниже, чем был год назад. А импорт сохраняется на относительно высоком уровне», — заключил собеседник агентства. Ранее рубль обновил рекордное c 30 июня значение по отношению к доллару. На Московкой бирже доллар упал до отметки в 88 рублей. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отмечал, что в течение полугода после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Указ президент РФ Владимир Путин подписал 12 октября.